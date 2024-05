Das bringt Waffenverbotszone am Reumannplatz

Mittwochabend ging es am Reumannplatz wieder heiß her. Wegen der Gewalttaten in den vergangenen Wochen hat die Polizei ein besonderes Auge auf den Multikulti-Platz und eine weitere Schwerpunktaktion gestartet. Die „Krone“ war gemeinsam mit Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) vor Ort.