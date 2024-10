Freispruch von Mordversuch am Wiener Reumannplatz

Der angeklagte Mordversuch markiert Ende März den Beginn einer erschütternden Serie von Messerstechereien am Wiener Reumannplatz. Am selben Tag noch im Bereich der Favoritenstraße wurde ein 28-Jähriger von einem Unbekannten niedergestochen. Ebenfalls im März eskalierte am Reumannplatz ein Streit, bei dem ein 32-Jähriger einen tiefen Stich in den Oberschenkel erlitt. Am 24. Mai war ein Polizist am Keplerplatz von einem Jordanier (41) attackiert worden. Nur die Stichschutzweste, die der Beamte trug, rettete ihn vor schwersten Verletzungen. In der Gegend gilt seit 30. März eine Waffenverbotszone.