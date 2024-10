Vor Blutbad im Iran?

Beide eint die Überzeugung, dass es keinen Frieden in der Region geben kann, solange im Iran das islamistische Mullah-Regime an der Macht ist, das sich seine militärischen Trabanten im Libanon und dem Irak, in Syrien, dem Gazastreifen und dem Jemen der Zerstörung Israels verschrieben hat. Jetzt wittert so mancher in Israel die Chance, die politischen Realitäten im Nahen Osten zu verändern – das Regime im Iran endlich loszuwerden. Auch den Saudis wäre das wohl nur zu Recht.