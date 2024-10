Erneut Bombendrohung! Bahnhof Bregenz evakuiert

Schon wieder eine Bombendrohung! In nur wenigen Tagen ist es nahezu in jeder Landeshauptstadt zu einem Einsatz an den Bahnhöfen gekommen. Nach Graz, Linz, Salzburg, Klagenfurt und St. Pölten, kam es nun auch Bregenz zu einer rätselhaften Drohung – per Mail. Das Gebäude wurde evakuiert.