Rätselhafte Drohungen: Polizei jagt Serientäter

Nach zwei Stunden Entwarnung in Linz

Das Versenden der Nachricht an die Polizei per Mail zog sich auch durch alle weiteren Fälle. Am Dienstagmittag wurde der Linzer Hauptbahnhof großräumig geräumt und gesperrt. Fahrgäste, die zunächst noch am Bahnhofsgelände waren, lasen auf digitalen Anzeigen die Warnung: „Alarm. Bitte verlassen Sie sofort das Gebäude.“ Nach zwei Stunden gab auch hier die Polizei Entwarnung.