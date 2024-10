Nationalratswahl 2024: ÖVP verliert Zitterpartie

Türkisen verfehlen zweites Mandat knapp

Auf Platz zwei landete die ÖVP mit 28, 6 Prozent. Die Türkisen fuhren gegenüber 2019 ein Minus von 9,7 Prozent ein und erringen nur noch ein Mandat, das an Christoph Zarits geht. Ein zweites Mandat wurde hauchdünn um 27 Stimmen verpasst. Somit schafft es Landwirtschaftskammerpräsident Niki Berlakovich nicht mehr in den Nationalrat. „Dieses knappe Ergebnis ist bitter“, so ÖVP-Landesobmann Christian Sagartz.