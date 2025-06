Scheinanmeldung? Wirbel um Wohnsitz von Politiker

Wohnsitz nur für Amt?

Jetzt herrscht auch in Großhöflein Aufregung um eine angebliche Scheinanmeldung. Im Mittelpunkt der Vorwürfe steht der ÖVP-Gemeindevorstand Patrick Jankovits. Laut den beiden FLG-Gemeinderäten Andreas Kuchelbacher und Werner Huf wohnte der Politiker in der Vergangenheit in Großhöflein, habe aber seinen Wohnsitz aus familiären Gründen mittlerweile nach Siegendorf verlagert. In Großhöflein soll er nur mehr einen Nebenwohnsitz haben – und zwar an der Adresse eines früheren ÖVP-Gemeinderates. Kuchelbacher wirft Jankovits nun vor, nur zum Schein an der Adresse gemeldet zu sein, um seine politische Funktion behalten zu können und „weiter abzukassieren“. Mehrere hundert Euro erhalte man als Gemeindevorstand pro Monat, so der FLG-Mandatar.