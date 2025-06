„Einladung zum Sommerfest ist eine Provokation“

Offener Brief an IV

Jaksch äußert jetzt in seinem offenen Brief Kritik: „Diese Forderung ist ein Schlag ins Gesicht jeder Pflegekraft, jedes Bauarbeiters, jedes Menschen, der mit 16 Jahren zu arbeiten begonnen hat und nach 45 Jahren körperlicher Arbeit schlicht und einfach müde ist.“ Er werde daher nicht zum Sommerfest kommen. Er stehe auf der Seite jener, die „den Sommer auf brennendem Asphalt, auf Dächern oder in überfüllten Spitälern erleben. Für diese Menschen ist Ihre Einladung keine Ehre, sondern eine Provokation“, erklärt Jaksch.