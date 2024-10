Charles hat den „Groove“: König wagte Tanzeinlage

Auch Motsi Mabuse dabei

An dem Empfang nahm nach Angaben von PA auch „Let‘s Dance“-Star Motsi Mabuse (43) teil. Mabuse ist nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch in Großbritannien bekannt, weil sie bei der britischen Version der Tanzshow, „Strictly Come Dancing“, ebenfalls als Jurorin auftritt.