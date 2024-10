So wunderschön ist Millie Bobby Browns Braut-Look

Während das erste Jawort in den Hamptons in den USA sehr familiär gehalten wurde, durfte jetzt richtig groß gefeiert werden. Die zweite Hochzeit der „Stranger Things“-Beauty und des Sohnes von Rocker Jon Bon Jovi fand nämlich in der Villa Cetinale in der Toskana statt – ein traumhaftes Ambiente, wie Fotos, die die Schauspielerin auf Instagram veröffentlichte, zeigen.