Millie Bobby Brown (20) hat heimlich geheiratet

Unterwasser-Antrag

In der „Tonight Show mit Jimmy Fallon“ hatte Millie im letzten Jahr verraten, dass Jake ihr einen Unterwasser-Antrag gemacht hatte: „Wir sind beide leidenschaftliche Taucher und waren im Urlaub, als er mir bei einem Tauchgang eine Muschel in die Hand gedrückt hat. In der war ein Ring.“ Millie signalisierte „Ja“ und der überglückliche Jake wollte ihr dann auf dem Boot den Ring an den Finger stecken. Nur dass dieser dabei ins Meer fiel. Brown: „Jake ist wie im Film hinterher gesprungen und konnte den Ring einfangen, ehe er zu tief gesunken ist. Es war magisch.“