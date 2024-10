Vorarlberger im Drogenwahn hackte sich Penis ab

Den Fall öffentlich gemacht hat das renommierte Fachmagazin „Mega Journal of Surgery“. Demnach hat sich im Sommer 2024 ein 37-jähriger Vorarlberger selbst verstümmelt, nachdem er eine große Menge an psychoaktiven Pilzen konsumiert hatte. Im Drogenwahn griff er zur Axt und hackte sich das Geschlechtsteil ab. Danach zerteilte er dieses in vier Stücke und „lagerte“ die Reste seiner Männlichkeit – zusammen mit Erde und verschmutzten Erdresten – in einem Glas.