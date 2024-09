Partydrogen: Diese Stadt liegt in Österreich vorne

In Österreich werden routinemäßig die Abwässer in Kläranlagen unter die Lupe genommen, und dabei kommt viel ans Licht. Vor allem was den Drogen- und Alkoholkonsum der Bewohner rund um die Ablagen betrifft wird man schlauer. Die „Krone“ hat sich die Analysen genauer angeschaut und Spannendes gefunden.