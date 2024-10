Ein Promi-Mann als Hauptpreis beim Damenspiel

Im „geistigen Zentrum“ des Tarocks fand am Samstag ein Damen-Turnier statt. Rund 100 Frauen pilgerten ins Gasthaus Haudum in Helfenberg und übten sich in jenem Spiel, das früher in erster Linie von Hofräten, Ärzten und Anwälten gespielt wurde. Heute will das weibliche Geschlecht die Vorherrschaft übernehmen.