„Ois für die Schwoazn!“ Der Weg der Sturm-Fanklubs

Auch in Kärnten fiebert Fanklub mit

Stets dabei ist die Sturmbande Kärnten. Um die 2010er-Jahre trafen sich im Stadion einige Kärntner – die erste Idee, einen Fanklub zu gründen, wurde schnell verworfen. Aber seit 2019 düsen etliche Kärntner gemeinsam zu den Matches. Die Partien in Klagenfurt sind zwar ein Heimspiel, aber glücklich ist man damit nicht. Kurve und Verein fordern ein neues Stadion, eine europacuptaugliche Heimstätte! Dennoch wird das Wörthersee-Stadion am Mittwoch gegen Brügge zu einem Hexenkessel, in dem nur ein Motto herrscht: „Ois für die Schwoazn!“