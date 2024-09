„Israel erreicht jeden Ort im Nahen Osten“

„Es gibt keinen Ort, an den Israel nicht gehen würde, um unser Volk und unser Land zu beschützen. Fragt Mohammed Deif. Fragt Nasrallah“, sagte der Regierungschef am Montag in einer Videobotschaft (siehe unten) und spielte auf die gezielten Führer der Hamas und der Hisbollah an. Die Regierung in Teheran bringe die iranische Bevölkerung täglich „näher an den Abgrund“, erklärte Netanyahu.