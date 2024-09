Israelische Spezialkräfte bereits im Libanon aktiv

Iran will keine eigenen Soldaten entsenden

Angesichts des immer weiter eskalierenden Konflikts will der Iran nach eigenen Angaben keine Soldaten dorthin oder in den Gazastreifen schicken. „Es ist nicht nötig, zusätzliche oder freiwillige Kräfte der Islamischen Republik Iran zu schicken“, sagte der iranische Außenamtssprecher Nasser Kanaani am Montag in Teheran. Der Libanon und die Kämpfer in den Palästinensergebieten hätten „die Fähigkeit und Stärke, sich selbst gegen die Aggression zu verteidigen“.