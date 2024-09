Netanyahu droht „Tyrannen in Teheran“ vor UNO

Angriffe im Libanon und Gazastreifen

„Diese Beschwichtigung muss ein Ende haben“, sagte Netanyahu am Freitag in New York. Unterdessen rüstete die israelische Armee an der Grenze zum Libanon zwei Reservebrigaden kampfbereit aus. Diese bestehen in der Regel aus 1500 bis 3000 Soldatinnen und Soldaten.