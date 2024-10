Rote Hochburgen an den Freiheitlichen zerschellt

Satte 71,42 Prozent der Stimmen holte die SPÖ in diesem Frühjahr bei der Gemeindevertretungswahl in Bürmoos. Am Sonntag waren es in der roten Hochburg gerade einmal 29,7 Prozent – überholt von der FPÖ. „Die Menschen differenzieren bei den Wahlen sehr stark. Der Bundestrend hat diesmal auch bei uns nicht Halt gemacht“, sagt Bürgermeisterin Cornelia Ecker. Die ehemalige Nationalrätin, die für eine Dreierkoalition im Bund ist, widerspricht damit einer von Salzburgs Stadtchef aufgestellten These. Er meinte, dass dort, wo die SPÖ anpacken kann, auch Stimmen dazu gewonnen werden.