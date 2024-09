Ein Wälder-Derby mit einer langen Tradition

Schon in der Saison 1971/72 standen sich der FC Au und der FC Sulzberg in der damals neu gegründeten Liga Bregenzerwald zum ersten Mal gegenüber. Au gewann beide Saisonduelle mit 3:2. Das letzte Spiel in der Wälderliga gab es 1990, dann trennten sich die Wege der beiden Klubs für lange 34 Jahre.