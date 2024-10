Besuch in Mosaikschule: Wie Steinbilder entsteht

Aus Australien, Korea, den USA, aus 13 Nationen der Welt sitzen für gewöhnlich Schüler zwischen 18 und 40 Jahren in den Klassenzimmern und zerkleinern mit dem Mosaikhammer auf dem metallenen Dorn, der in einem Baumstamm steckt, Steine. Mit den so entstandenen Tesserae, mit den Steinchen, üben sie sich in der uralten Mosaikkunst. Beim Besuch der „Krone“ haben die 50 Schülerinnen und Schüler aber frei, doch Simonetta De Paoli führt das Kärntner Trio Helene, Christina und Siegfried durch die Klassen.