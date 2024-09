Wie TikTok, Netflix & Co. unsere Jugend verändern

Mehr als die Hälfte der Befragten gab außerdem an, in privaten Gesprächen Englisch neben anderen Sprachen zu verwenden – ein Viertel davon täglich in der Schule in Gesprächen mit Freunden, 19,5 Prozent auch im Kontakt mit engen Freunden und Verwandten. „Dabei hat sich beispielsweise herausgestellt, dass es einen sehr starken Zusammenhang zwischen dem Gebrauch des Englischen auf Social-Media-Plattformen und in spontanen Interaktionen gibt“, erklärte Davydova. Auch eine Korrelation zwischen Englisch-Sprechen im Alltag und dem Schauen von Serien in der englischen Originalfassung sei festzustellen gewesen.