Brooks Nader mit Fashion-Malheur am Red Carpet

Bei den 2025 ESPY Awards im Dolby Theatre in Hollywood zog Brooks Nader in ihrem weißen Slipdress von YSL alle Blicke auf sich. Das Model machte in dem Seidenkleid der Luxusmarke nämlich nicht nur eine hervorragende Figur, der Ausschnitt war auch so tief, dass nur mit Müh und Not das Notwendigste verdeckt wurde.