„Großes Potenzial!“ Der neue Rapid-Stürmer ist da

In der Offensive ist der Franzose variabel einsetzbar. „Er kann sowohl als alleiniger Neuner spielen, aber auch in einem Zweier- oder Dreier-Sturm. Er bringt eine hervorragende Technik mit und hat gerade in der Frühjahrssaison in Nürnberg seine Torgefahr wiederholt unter Beweis gestellt“, betont Katzer.