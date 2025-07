Kaution bezahlt: Ochsenknecht auf freiem Fuß!

Paukenschlag im Fall um Jimi Blue Ochsenknecht. Erst am Mittwoch wurde der Schauspieler an Österreich ausgeliefert. Nachdem am Donnerstag in Innsbruck zunächst Untersuchungshaft verhängt wurde, wurde kurz darauf die festgesetzte Kaution in Höhe von 15.000 Euro bezahlt und Ochsenknecht wieder aus der Haft entlassen. Das Land darf er nicht verlassen.