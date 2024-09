Krachende Niederlage für die Landtagspartei MFG

MFG-„Hochburg“ ist Rutzenham

Bei der gestrigen Nationalratswahl kam MFG auch in ihrem bisherigen Vorzeigebundesland nur auf mickrige 0,8 Prozent der Stimmen. In keiner einzigen Gemeinde konnte die Partei die Vier-Prozent-Hürde (die bundesweit für den Einzug in den Nationalrat nötig ist) schaffen. Am besten schnitt sie mit 3,55 Prozent in Rutzenham im Bezirk Vöcklabruck ab.