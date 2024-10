Legendär! Brügge kommt mit Sturms Meister-Helden

Der Fußball schreibt oft die schönsten Geschichten. So kommt es im Zuge des Champions-League-Heimkrachers gegen den FC Brügge (Mittwoch, 21 Uhr) zum Wiedersehen mit Jan-Pieter Martens. Von 1998 bis 2003 trug der Belgier die Sturm-Wäsch’, bestritt in der großen Osim-Ära 102 Spiele. Der Mittelfeldspieler hat seinen Platz in den Klubannalen sicher. Unvergessen sein Tor in allerletzter Sekunde zum 2:1-Sieg gegen den GAK, der Sturm 1999 den zweiten Meistertitel rettete.