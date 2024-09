Van der Bellens harter Koalitionspoker beginnt

FPÖ ohne Kickl in der Regierung ist unmöglich

Könnte sich das Modell aus dem Jahr 2000, dass nicht Herbert Kickl die FPÖ in die Regierung führt, sondern dass der Ober-Blaue sich als Strippenzieher mit dem Job als Nationalratspräsident oder Klubobmann im Parlament zufriedengibt, wiederholen? Hört man sich unter den Blauen um, dann erhält man als Antwort ein einhelliges „Nein“. Haiders Fehler will Kickl nicht nochmals begehen. Schon 2019, am Tag nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos, schaffte die ÖVP diesen Coup nicht. Damals forderte die ÖVP neben Strache auch einen Rücktritt von Kickl. Das ging in der FPÖ nicht durch. Die Koalition wurde gesprengt, und es gab bekanntlich Neuwahlen.