Babler brüllt sich bei SPÖ-Finale Seele aus Leib

SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Babler hat am Samstagvormittag am Viktor-Adler-Markt in Wien-Favoriten zum Abschlussevent geladen. Der rote Parteichef brüllte sich – anders ist es kaum zu beschreiben – mehr als eine halbe Stunde die Seele aus dem Leib, um noch einmal mit seinen Ideen zu überzeugen. Seinen Einsatz hob er nicht nur einmal hervor: „Ich glaube, ich habe geliefert.“