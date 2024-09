Landbauer und Gewessler streiten um Lobautunnel

Landbauers Forderung

Der im größten Bundesland für den Verkehr zuständige FPÖ-Landesvize Udo Landbauer wandte sich daher noch gestern direkt an die grüne Ministerin. In einem der „Krone“ vorliegenden Brief fordert Landbauer Gewessler auf, den Zwischenbericht „umgehend offenzulegen, den Konsultationsweg mit den Betroffenen zu gehen und zu einem gesetzmäßig geführten Verfahren zurückzukehren“.