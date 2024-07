Lobautunnel wird weiter auf lange Bank geschoben

Bereits seit dem Jahr 2005 ist der Lobautunnel offiziell in Planung. Mindestens genau so lange ist das umstrittene Straßenprojekt Gegenstand umfangreicher Debatten und Kontroversen. Rund 200 Millionen Euro sind bisher in die Planung und Vorbereitungen geflossen. Gebaut wurde er bekanntlich bis heute nicht.