Sprengstoffeinsatz in Mühlviertler Mittelschule

Der Schultag in der Mittelschule Ried in der Riedmark ist am Freitag vermutlich spannender als der Unterricht der gesamten Woche. Gilt es doch, Pikrinsäure zu entsorgen. Ein Stoff, der als kraftvoller Explosivstoff und starkes Oxidationsmittel bei Raketenbrennstoffen, Streichhölzern, Lederverarbeitungstechniken, Metallgravurverfahren und Batterien verwendet wird, aber auch beim Färben von Stoffen oder Glas zum Einsatz kommt. Feucht oder flüssig gelagert, ist die Säure ungefährlich.