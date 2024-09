„Luxusbau für Asylanten“: Erster Anrainerprotest

Am Mittwochmorgen hat vor der Favoritenstraße 185 im 10. Bezirk die erste Spontankundgebung stattgefunden. Etwa 30 Anrainer samt Tafeln (Aufschrift: „Mietwahnsinn für Wiener, Luxusbau für Asylanten!“) haben ihren Unmut kundgetan. Wie berichtet, sollen in den nagelneuen Wohnbau Flüchtlinge einziehen – in 110 top ausgestattete Wohnungen mit Küche, Klimaanlage und Balkon beziehungsweise Terrasse.