Kaum taugliche Konzepte in den Parteiprogrammen

FPÖ lehnt sich an ÖVP an

Die NEOS zeigen ähnliche Schwerpunktsetzungen wie Lohnnebenkostensenken, analysiert der Wirtschaftswissenschafter. Allerdings sei es ein sehr kurzes und überschriftenlastiges Programm ohne konkrete Vorschläge. Die FPÖ wiederum habe sich offenbar an der ÖVP angelehnt in ihren Wirtschaftsplänen. Allerdings wollten die Blauen auf der einen Seite wirtschaftsliberal sein, aber andererseits auch wieder in Preise und Zinsen in verschiedenen Bereichen eingreifen.