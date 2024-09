EU-Staaten wagen Kehrtwende bei Schutz von Wölfen

Der Schutzstatus von Wölfen soll von „streng geschützt“ auf „geschützt“ gesenkt werden. Damit kann zum Beispiel ein Abschuss erleichtert werden. Darauf einigten sich am Mittwoch die Vertreterinnen und Vertreter der 27 EU-Staaten im Gremium in Brüssel. Formal abgesegnet werden soll die Entscheidung dann beim EU-Wettbewerbsrat am Donnerstag. Die EU-Kommission machte den Vorschlag bereits im Dezember.