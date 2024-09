9 Stiche mit Schraubenzieher in Hals und Nacken

Zwei ehemalige Betreiber eines Pizza- und Kebab-Lokals in Ried im Innkreis (OÖ) gerieten im April in einen heftigen und vor allem blutigen Streit, der mit einer lebensgefährlichen Schraubenzieher-Attacke endete. Der Täter muss lange in Haft. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.