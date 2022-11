Geiselnahme mit Schraubenzieher in Pizzeria

Der 22-jährige afghanische Staatsbürger aus Wien ist am Mittwoch, gegen 11 Uhr, in die Pizzeria in Spital am Pyhrn gekommen. Doch er wollte nichts essen, sondern hielt dem gleichaltrigen Wirt und Landsmann Messer und Schraubenzieher vor die Nase. Eingeschüchtert rückte das Opfer Bargeld und Wertgegenstände im Wert von 5000 Euro heraus.