Attacke mit Schraubenzieher war versuchter Mord

Wurde anfangs noch wegen absichtlich schwerer Körperverletzung ermittelt, hat die Rieder Staatsanwaltschaft nun doch wegen versuchten Mordes die Anklage gegen einen 46-Jährigen eingebracht. Zehnmal soll der Türke am 28. April in einem Pizza-Kebap-Lokal in Ried, wie berichtet, mit einem Schraubenzieher auf seinen ehemaligen Geschäftspartner eingestochen haben.