Hacker-Aufregung | Erleichterte Neos

Jetzt hat der bisher beinahe verdächtig ruhig verlaufende Wahlkampf seinen Aufreger: Die Webseiten mehrerer Parteien wurden zu Wochenbeginn von Hackern lahmgelegt. Betroffen davon waren auch das Finanzministerium und der Rechnungshof. Fast alle Angriffe konnten abgewehrt, die Daten der Server geschützt werden. Doch befürchtet wird, dass diese ersten Angriffe bloß die Generalprobe für eine große Attacke am Wahlsonntag gewesen sein könnten. Experte Cornelius Granig, Leiter des Universitätsinstituts für Sicherheitsforschung und Krisenmanagement an der Sigmund Freud Privatuniversität ist sich sicher: „Dahinter steckt ein Cyber-Angreifer mit Moskau-Nähe“. Er meint, dass sich die Hacker kurz vor der Wahl auf die politischen Parteien in Österreich einschießen, das könnte ein Ablenkungsmanöver sein, da wolle offenbar jemand Verwirrung stiften. Granig: „Wer weiß, was bis Sonntag sonst noch alles kommt.“ Auf Telegram hat sich bereits ein russisches Hacker-Kollektiv zu den Angriffen bekannt und erklärt, die Nationalratswahl am Sonntag sabotieren zu wollen. Das Innenministerium ist informiert, die heimischen Behörden sind gewarnt – wie auch der ORF, der sich in höchster Alarmbereitschaft befindet, damit man am Sonntag, wenn um 17 Uhr die erste Hochrechnung zur Nationalratswahl präsentiert wird, nicht durch einen Hackerangriff offline geht oder gar die Daten verfälscht werden. Wunderbare neue Zeiten…