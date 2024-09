Strolz gibt doch auf: Emotionale Botschaft im Web

Strolz will „Friedensarbeit“ leisten

Sein Herz und seine Bedürfnisse würden ihn in die (internationale) Friedensarbeit rufen, „in die Begleitung von Heilung und Entfaltung sowie in überparteiliche Engagements, dem Gemeinsamen und Ganzen verpflichtet“. In seinem Posting bezieht sich Strolz auf Zitate des Schweizer Psychiaters und Psychoanalytikers C.G. Jung.