Hacker mit Putin-Nähe wollen die Wahl sabotieren

„Dahinter steckt ein Cyber-Angreifer mit Moskau-Nähe“, weiß Cornelius Granig, Leiter des Universitätsinstituts für Sicherheitsforschung und Krisenmanagement an der Sigmund Freud PrivatUniversität. Laut Granig schieße sich der Hacker kurz vor der Wahl auf die politischen Parteien in Österreich ein. „Ich halte das für ein Ablenkungsmanöver, offenbar will jemand Verwirrung stiften. Wer weiß, was bis Sonntag sonst noch alles kommt“, erklärt Granig.