Keine Überraschung bei Nachnutzung der Spitäler

Was wird dann aus dem LKH in Rottenmann?

Das eigentliche Rottenmanner Spitalsgebäude soll sich in ein Pflegezentrum mit 100 Betten verwandeln, das am Areal angrenzende Remobilisationsgebäude zu einem „Haus der Gesundheit“ mit (Fach-)Ärzte-Ordinationen umgewandelt werden.