Das sind die Pläne für das Schladminger Spital

Von Sommerpause keine Spur: Die Landesregierung arbeitet gerade mit Hochdruck an den Nachnutzungskonzepten für die drei angezählten obersteirischen Spitalsstandorte. ÖVP-Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl will die Pläne noch vor dem Herbst der Öffentlichkeit präsentieren – idealerweise in einem Dreierpaket.