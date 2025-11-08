Haus in Deutschland explodiert: Ein Vermisster

Eine dicke Ziegelmauer des Hauses stürzte komplett ein, ein Gebäudeteil ging laut Feuerwehr in Flammen auf. Demnach waren rund 140 Feuerwehrkräfte im Einsatz, in ihren Reihen gab es eine Verletzte. Der Brand sei unter Kontrolle, hieß es. Die Ermittlungen zur Ursache laufen indes noch.