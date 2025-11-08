„Detonation erheblich“
Haus in Deutschland explodiert: Ein Vermisster
Nach einer laut Polizeiangaben offensichtlich „erheblichen Detonation“ in einem Reihenhaus im niedersächsischen Wolfenbüttel wird ein 83 Jahre alter Bewohner vermisst. Man könne noch „noch keine Angaben über den Aufenthaltsort dieser Person“ machen, teilte die Polizei mit.
Ein Bagger und ein Kran rückten in der Nacht auf Samstag an, um die Trümmer des eingestürzten Hauses nach und nach abzutragen und die Suche nach dem Mann zu erleichtern.
Die örtliche Feuerwehr veröffentlichte in sozialen Medien Bilder von dem Vorfall:
Eine dicke Ziegelmauer des Hauses stürzte komplett ein, ein Gebäudeteil ging laut Feuerwehr in Flammen auf. Demnach waren rund 140 Feuerwehrkräfte im Einsatz, in ihren Reihen gab es eine Verletzte. Der Brand sei unter Kontrolle, hieß es. Die Ermittlungen zur Ursache laufen indes noch.
Die Polizei hatte nach dem Vorfall zunächst von mehreren Verletzten berichtet. 21 Menschen seien von den Rettungskräften und der Feuerwehr betreut worden, hieß es.
