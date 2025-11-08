Nach Crash entbrennt Debatte über Rennleitung

Das Schweizer Motorrad-Talent Noah Dettwiler (20) ist gestern sicher in seiner Heimat gelandet – zwölf Tage nach einem schlimmen Crash in der Aufwärmrunde des Moto3-Laufs am MotoGP-Wochenende in Malaysia. Als Folge des Unfalls hatte Dettwiler einen offenen Beinbruch sowie mehrere Herzstillstände erlitten, stundenlang hatten die Ärzte um sein Leben gekämpft. Schwester Noëlle bedankte sich gestern in einer emotionalen Botschaft bei allen Helfern: „Ihr alle habt Noah das Leben gerettet!“