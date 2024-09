Ein Drittel wählt rechts

Und ähnlich ist es indessen in den meisten EU-Staaten. In Italien, Ungarn und in den Niederlanden regieren die Rechten, in Frankreich konnten sie nur knapp von der Macht ferngehalten werden. Und zunehmend prägt ihr Einfluss in vielen Ländern die Regierungspolitik. Auch hierzulande wird der kommende Wahlsonntag diese Tendenz wohl bestätigen.