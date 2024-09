Trump: Kein weiterer Antritt bei Wahlniederlage

Ihre erste und damit wohl einzige Fernsehdebatte hatten Harris und Trump am 10. September beim Sender ABC News ausgetragen. Laut Umfragen und auch nach der überwiegenden Meinung der politischen Kommentatoren gewann Harris das Duell. Trump erklärte sich dennoch zum Gewinner der Debatte. Die Vizepräsidentin hatte den Kontrahenten in der Debatte mit zahlreichen pointierten Angriffen in die Defensive gedrängt. Trump verstieg sich in der Debatte zudem zu der rassistisch gefärbten und durch keinerlei Fakten gestützten Anschuldigung, Migranten würden in der Stadt Springfield im US-Bundesstaat Ohio die Hunde und Katzen der Bewohner stehlen und essen.