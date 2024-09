Trump: „Siege ich nicht, wird Israel ausgelöscht“

Er wies darauf hin, dass Harris in den Umfragen unter jüdischen Wählern in Führung liege und griff auch den Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, der Jude ist, als „Hamas all the way“ (ganz und gar Hamas-Unterstützer, Anm.) an. „Ich weiß nicht, was zum Teufel mit ihm passiert ist. Wenn Sie ihn unterstützen, sind Sie verrückt“, sagte Trump dem Publikum.