Stadt kämpft nach Trumps Lügen mit Terrordrohungen

Trump wetterte in TV-Duell über Migranten

Springfield ist in den Schlagzeilen, seit Vertreter der Republikanischen Partei Falschbehauptungen über den Diebstahl und das Verspeisen von Haustieren in der Kleinstadt durch haitianische Migranten in Onlinenetzwerken geteilt und damit Ängste vor Einwanderern geschürt hatten. Trump verbreitete die Lüge auch im TV-Duell gegen seine Kontrahentin Kamala Harris.