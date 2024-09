Fahrzeug riss bei Unfall Stromkasten um

Eventuell war es Sekundenschlaf, gab eine 59-jährige Lenkerin aus Gallneukirchen später an, weshalb sie am Samstag gegen 12 Uhr in ihrem Heimatort von der Straße abkam. Die Frau fuhr geradeaus über den Randstein auf eine Grünfläche, prallte gegen zwei Stromkästen und kam mit ihrem Auto dann am Dach im Straßengraben zu liegen.